جرحى باطلاق نار داخل مقر "يوتيوب" بولاية كاليفورنيا الامريكية .





واشنطن 4 ابريل 2018 (وال) - أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة ثلاثة أشخاص

على الأقل برصاص امرأة أطلقت النار في حرم المقر الرئيسي لشركة "يوتيوب"

قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ثم انتحرت، مشيرة إلى أن الجرحى

نقلوا الى المستشفى.

وقال قائد شرطة سان برونو الواقعة في ضاحية سان فرانسيسكو" إد باربريني"

خلال مؤتمر صحفي "لدينا اربعة ضحايا نقلوا جميعا الى المستشفى مصابين

بجروح ناجمة عن سلاح ناري. لدينا شخص توفي متأثرا بجروح تسبب بها لنفسه.

وفي الوقت الراهن نعتقد ان هذا الشخص هو مطلق النار".

ونقلاعن وكالة الانباء الفرنسية" لم يتضح في الحال ما إذا كانت مطلقة

النار هي في عداد الضحايا الذين أوردهم قائد الشرطة في الحصيلة التي أعلن

عنها ام لا، وبالتالي لم يعرف ما اذا كان عدد الجرحى هو ثلاثة او اربعة.

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