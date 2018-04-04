الصين تؤكد استعدادها للرد على اي رسوم جمركية اميركية جديدة على صادراتها.الأربعاء ، 04-04-2018 - 08:24:00



بكين 4 ابريل 2018 ( وال) - أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن ادانتها
الشديدة للقائمة التي نشرتها الولايات المتحدة الأميركية، وحددت فيها
واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا تعتزم الادارة الأميركية فرض
رسوم جمركية عليها، محذرة من أن بكين مستعدة لفرض اجراءات انتقامية على
الصادرات الأميركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية
(شينخوا) ان "الصين تدين بشدة وتعارض مقترحات الرسوم الجمركية الأميركية،
وهي مستعدة لفرض إجراءات مماثلة على المنتجات الأميركية"، حسب ما أفادت
به وكالة الانباء الفرنسية.
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