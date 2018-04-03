وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

طرابلس 3 ابريل 2018 ّ(وال) - اصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بيانا ادانت فيه العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وجاء في البيان الدي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه من المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية .

تتابع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بقلق بالغ العدوان الصهيوني الدامي على الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة بمناسبة يوم الارض والدي راح ضحيته اكثر من 16 شهيدا واكثر من الف اصابة وهو عدوان غير مبرر على شعب يطالب بحقوقه المغتصبة .

واد تتابع وزارة الخارجية باستياء شديد مجريات الاحداث في القطاع وفي كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة فانها تدين بشدة وبقوة هدا العدوان الغاشم وتطالب المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحدة ومجلس الامن بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية والعمل على اتخاد الاجراءات الكفيلة بوقف لهدا العدوان ومعاقبة مرتكبيه وفقا للشرعية الدولية واحتراما للقانون الدولي .

وتتقدم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني للشعب الفلسطيني

ولاسر الشهداء بأحر التعازي وبالغ المواساة و التمنيات بالشفاء للجرجى والمصابين .

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