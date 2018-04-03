تواصل اعمال الاجتماع التشاوري حول الامن على الحدود في النيجر .

نيامي 3 ابريل 2018 (وال) - تتواصل بالعاصمة النيجرية نيامي اليوم اعمال الاجتماع اتشاوري جول الامن على الحدود المشتركة بين ليبيا ،النيجر ،السودان ،تشاد بمشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ووزير الداخلية عبد السلام عاشور والمكلف بوزارة الدفاع اوحيده عبد الله ونائب رئيس المخابرات الليبي ومسؤولين وخبراء ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والاجهزة الامنية المختلفة .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فان الاجتماع يعقد بمبادرة من الرئيس محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر .

(وال)