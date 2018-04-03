سيالة يصل نيامي للمشاركة في الاجتماع التشاوري حول الامن والحدود .

نيامي 3 ابريل 2018 (وال)- وصل الى العاصمة النيجرية نيامي اليوم الثلاثاء وفد ليبي يتراسه وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة يضم العميد عبد السلام عاشور وزير الداخلية ،اوحيدة عبد الله نجم وزير الدفاع المكلف ونائب رئيس المخابرات وعدد من المسؤولين والخبراء من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والاجهزة الامنية المختلفة للمشاركة في الاجتماع التشاوري حول الامن والحدود الدي اتفق على عقده خلال القمة الرباعية التي انعقدت على هامش القمة الافريقية الاستثنائية بجمهورية رواندا خلال الشهر الماضي والتي حضرها الرؤساء ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد وعمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ومحمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر ووزير الخارجية محمد سيالة مفوضا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعقد اجتماع بين دول ليبيا ،السودان ،النيجر وتشاد للتباحث والتنسيق لتعزيز التعاون المشترك والبحث في آليات جديدة لمتابعة تعزيز ادارة وامن الحدود .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية سيكرس الاجتماع لبحث عدد من القضايا دات الاهتمام المشترك خاصة مكافحة عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات والجريمة المنظمة .



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