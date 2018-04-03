رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا عن مدينة أوباري.





طرابلس 3 أبريل 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بطرابلس، وفداً

عن مدينة أوباري ضم عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري عبدالقادر يحي وعميد

البلدية أحمد خليفة وأعضاء بالمجلس البلدي ومجلس الأعيان بالمدينة.

وبحث اللقاء المشاكل والمختنقات التي يعانيها المواطنين في مدينة

أوباري في كافة القطاعات الخدمية والسبل الكفيلة بتذليلها وحلحلتها.

وتطرق اللقاء إلى وضع محطة الكهرباء الغازية بالمدينة المتوقفة عن العمل،

وسبل إعادة تفعيل الحركة الجوية بمطار أوباري.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي حرصه على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وتقريب الخدمات، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل توفير الخدمات

لأهالي المنطقة الجنوب حتى تكون رافدا من روافد الأمن والاستقرار

والمصالحة الوطنية في ليبيا.



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