"الصحة العالمية : رصد ( 84 ) وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن
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الثلاثاء ، 03- 04- 2018 - 15:45:00
صنعاء 3 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم
الثلاثاء ، أنها رصدت ( 84 ) حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن ، منذ
أكتوبر 2017 .
ونقلت مصادر اعلامية عن تقرير للمنظمة ، إنه تم تسجيل هذه الحالات في
( 20 ) محافظة من أصل ( 23 ) وفي ( 191 ) مديرية من أصل ( 333 ) .
وأفاد التقرير أنه "تم أيضا رصد ( 1516 ) حالة إصابة بهذا المرض في
تلك المحافظات".
وكشف تقرير المنظمة أن محافظتي إب (وسط) ، والحديدة (غرب) ، هما أكثر
المحافظات التي انتشر فيها المرض.
وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب
بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة
المرض من يومين إلى 6 أيام.
ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر
أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة ، فيما تجاوزت
الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة
العالمية.
...( وال )...