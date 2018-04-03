"الصحة العالمية : رصد ( 84 ) وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن .





صنعاء 3 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم

الثلاثاء ، أنها رصدت ( 84 ) حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن ، منذ

أكتوبر 2017 .

ونقلت مصادر اعلامية عن تقرير للمنظمة ، إنه تم تسجيل هذه الحالات في

( 20 ) محافظة من أصل ( 23 ) وفي ( 191 ) مديرية من أصل ( 333 ) .

وأفاد التقرير أنه "تم أيضا رصد ( 1516 ) حالة إصابة بهذا المرض في

تلك المحافظات".

وكشف تقرير المنظمة أن محافظتي إب (وسط) ، والحديدة (غرب) ، هما أكثر

المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب

بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة

المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر

أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة ، فيما تجاوزت

الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة

العالمية.

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