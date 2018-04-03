تواصل أعمال تنسيق الحدائق العامة ببنغازي .الثلاثاء ، 03-04-2018 - 15:21:00



بنغازي 3 ابريل 2018 (وال)- تواصل بلدية بنغازي حملة إزالة المخلفات
الواقعة بالحدائق والميادين العامة، وإعادة تشغيلها بعد صيانتها، وذلك
باستهداف العديد من الحدائق والتي يشرف على تنفيذها جهاز إدارة الحدائق
والمنتزهات ببنغازي .
وتشمل الحملة منذ انطلاقها تشغيل رشاشات المياه للمسطح المحاذي لجزيرة
جسر الحديد بمنطقة السلماني الغربي، وقص مسطح الأعشاب لحديقة جزيرة دوران
الحجاز بمنطقة الليثي.
وقام جهاز إدارة الحدائق والمنتزهات ببنغازي، بإعادة تنسيق وتنظيم
الحديقة الواقعة بالقرب من المحكمة، وحديقة الأخاء، وحديقة جزيرة النهر
الصناعي المعروفة بـ “جزيرة النهر "الجعب” وموقع حديقة حي الزيتون،
وتقليم وقص أشجار أمام شركة البريد والهاتف بمنطقة السلماني
(وال)

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