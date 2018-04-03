مصر تستضيف غداً اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي .







القاهرة 03 أبريل 2018 ( وال )- يستضيف مجلس النواب المصري غداً الأربعاء

على مدار يومين اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان لمجلس النواب المصري اليوم أن عدداً

كبيراً من رؤساء البرلمانات العربية سيشارك في اجتماعات الاتحاد

البرلماني العربي ، ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماعات نقل رئاسة

الاتحاد إلى مصر.

وأفاد البيان أن الاجتماعات ستشهد تكريم رؤساء البرلمانات العربية

الفائزين بجوائز التميز بالبرلمان العربي.

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