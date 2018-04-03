الدولار ينزل بسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني رغم هدوء أسواق العملة .





لندن 3 ابريل 2018 (وال)- سجل الدولار اليوم الثلاثاء هبوطا نتيجة

المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم استقرار

أسواق العملة إلى حد بعيد وتجاهلها للتأثير المحتمل للنزاع على النمو

العالمي.

وتراجعت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة تراجعا حادا الاثنين مع تخلي

المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا وتجدد مخاوف الحرب التجارية.

وحافظ اليورو على مكاسبه حتى بعد أن أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات

التحويلية في إيطاليا لا يزال قويا .

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