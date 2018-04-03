عضو المجلس الرئاسي د.

عماري زايد يجتمع مع عميد المجلس البلدي

طرابلس المركز.



طرابلس 3 أبريل 2018(وال)- اجتمع د. محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني ووزير شؤون المجالس المتخصصة، الإثنين مع عميد

المجلس البلدي طرابلس المركز.

وتناول الاجتماع الذي تم بحضور أعضاء المجلس البلدي، الصعوبات التي

تواجه المجلس البلدي لتقديم الخدمات لسكان العاصمة حيث عرض أعضاء المجلس

على د. عماري الجهود التي يبذلها المجلس والخطط التي اعتمدها لعمله.

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لعمل د. محمد عماري زايد الذي يترأس اللجنة

العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية.

(وال