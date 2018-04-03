المجلس الرئاسي يصدر حزمة من القرارات .





طرابلس 3 ابريل 2018 (وال) - أكد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي

محمد السلاك في المؤتمر الاسبوعي الذي عقده امس بالمركز الاعلامي لرئاسة

الوزراء ، أن المجلس أصدر حزمة من القرارات من بينها القرار رقم (247)

بشأن إعادة تسمية المركز طرابلس الطبي كمستشفى جامعي ويسمى "المستشفى

الجامعي _طرابلس"، يتكون من رئيس وسبعة أعضاء، على أن تكون للمركز الذمة

المالية المستقلة ويتبع لمجلس الوزراء.

كما تم أصدار القرار رقم (181) بشأن إنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية،

حيث يهدف المركز إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية

التي تقدم إلى المواطن، وذلك من خلال التأكد من تطبيق معايير الجودة داخل

المؤسسات الصحية والمحافظة عليها وفق آلية معينة يقترحها المركز.

كما أصدر المجلس الرئاسي قرار رقم (179) بشأن رفع مقابل الخدمة المعانة

لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مبلغ وقدره 450 دينارا ليبيا شهرياً، حيث

سيكون هذا المبلغ مخصصاً للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب

حالتهم خدمة شخص آخر.

وتابع "السلاك"، أن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم (188) بشأن تشكيل

لجنة تعالج كافة عقود الإنشاءات المتأخرة والمتعثرة، حيث تم تشكيل لجنة

برئاسة وزير التخطيط المفوض وعدد من الأعضاء تهتم وتعالج العقود المتأخرة

والمتعثرة وما يرتبط بها من عقود مبرمة مع الشركات الصينية لتصل إلى رؤية

شاملة من شأنها إعادة توازن العلاقة التعاقدية.

(وال)