النائب بالمجلس الرئاسي د.

فتحي المجبري يجتمع مع لجنة متابعة

الأجهزة الرقابية بمجلس النواب .



طرابلس 3 أبريل 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، د. "فتحي

المجبري" ظهر اليوم الثلاثاء مع أعضاء لجنة متابعة الأجهزة الرقابية

بمجلس النواب "عبدالله اللافي"، "جلال الشويهدي" "سهام سرقيوه"

"ناصر بن نافع".

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس ، مناقشة كتاب

السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم (1944) المؤرخ في 28-3-2018 بشأن قرار

المجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة "طاهر سركس"، والمستشار

المالي بالمجلس الرئاسي د "ميلود الرجباني".

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