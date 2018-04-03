مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية يؤكد على الدور الهام لمجلس التخصصات الطبية .





طرابلس 3 ابريل 2018 (وال)- اكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية على

الدور الهام لمجلس التخصصات الطبية في تدريب العناصر الطبية والطبية

المساعدة على الأدلة الإرشادية الخاصة بتوحيد سياسات وإجراءات الخدمات

الصحية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف " انطلاقاً من دور المجلس في تدريب الكوادر الطبية أثناء العمل؛

فإننا نعوّل كثيراً على الاستعانة بخبراء الطب العام بالمجلس للتدريب على

استخدام الأدلة عن طريق برامج تدريب سيتم الإعداد لها لاحقاً".



(وال)