موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 3 ابريل 2018 حتى
الساعة = ( 12 ظهرا ).
الثلاثاء ، 03- 04- 2018 - 13:10:00
* القدس المحتلة - قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اعتقالاتها
للمواطنين تركزت في بلدة العيسوية، ومخيم شعفاط ,والمستوطنون يقتحمون
منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم .
* القاهرة -أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فوز الرئيس عبد
الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية تستمر أربع سنوات بعد حصوله على 97% من
أصوات الناخبين.
* واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية،تدرج تنظيمين باكستانيين على
صلة بجماعة "عسكر طيبة"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وهما جماعة "ميلي
مسلم ليغ"، وجماعة "تحريك الزادي كشمير".
* عمان- "ويني مانديلا" الزوجة السابقة للرئيس الجنوب أفريقي السابق
نيلسون مانديلا توفيت امس إثر "صراع طويل" مع المرض.
* الجزائر - علماء يحذرون من استخدام المناديل الورقية ، واستبدالها
بالقماشية التقليدية كما كان عليه الحال في الماضي.
* مدريد- خفر السواحل الاسباني يعلن بان اربعة مهاجرين غير شرعيين
ماتوا غرقا ويجري البحث عن سبعة آخرين بعد انقلاب قاربهم في مياه مضيق
جبل طارق.
* ابوجا- مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في نيجيريا يعلن عن مقتل 15 شخصا
و 60 يصابون في هجوم نفذه مسلحون من جماعة بوكو حرام في مدينة مايدوجوري
شمال شرق نيجيريا
* كوالالمبور - قائد حرس السواحل الماليزي يعلن بان بلاده اعترضت قاربا
يقل 56 لاجئا من الروهينجا المسلمين القادمين من ميانمار قبالة جزيرة
لانكاوي الشمالية وإنها ستسمح لهم بدخول البلاد.
(( وال ))