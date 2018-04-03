موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 3 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* القدس المحتلة - قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اعتقالاتها

للمواطنين تركزت في بلدة العيسوية، ومخيم شعفاط ,والمستوطنون يقتحمون

منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم .



* القاهرة -أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فوز الرئيس عبد

الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية تستمر أربع سنوات بعد حصوله على 97% من

أصوات الناخبين.

* واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية،تدرج تنظيمين باكستانيين على

صلة بجماعة "عسكر طيبة"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وهما جماعة "ميلي

مسلم ليغ"، وجماعة "تحريك الزادي كشمير".

* عمان- "ويني مانديلا" الزوجة السابقة للرئيس الجنوب أفريقي السابق

نيلسون مانديلا توفيت امس إثر "صراع طويل" مع المرض.

* الجزائر - علماء يحذرون من استخدام المناديل الورقية ، واستبدالها

بالقماشية التقليدية كما كان عليه الحال في الماضي.

* مدريد- خفر السواحل الاسباني يعلن بان اربعة مهاجرين غير شرعيين

ماتوا غرقا ويجري البحث عن سبعة آخرين بعد انقلاب قاربهم في مياه مضيق

جبل طارق.

* ابوجا- مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في نيجيريا يعلن عن مقتل 15 شخصا

و 60 يصابون في هجوم نفذه مسلحون من جماعة بوكو حرام في مدينة مايدوجوري

شمال شرق نيجيريا

* كوالالمبور - قائد حرس السواحل الماليزي يعلن بان بلاده اعترضت قاربا

يقل 56 لاجئا من الروهينجا المسلمين القادمين من ميانمار قبالة جزيرة

لانكاوي الشمالية وإنها ستسمح لهم بدخول البلاد.

(( وال ))