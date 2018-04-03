النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .



طرابلس 3ابريل 2018 ( وال ) -

= مصر: تعتزم إقامة مصنع لإنتاج السيارات فى مصر .

* القاهرة- أعلن وزير التجارة والصناعة في مصر بان شركة سياك موتورز

الصينية تبحث حاليا إقامة مصنع لإنتاج السيارات فى مصر،

وأكد الوزير بان مصر مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة لدخول الشركة

الى السوق المصرى لتصنيع السيارات وليس للتجميع.



= الصراع الاقتصادى بين الصين والولايات المتحدة .

* بكين- بوتيرة متسارعة.. تزايدت حدة الصدام الذى نشب بين الولايات

المتحدة والصين بعدما فرض الرئيس الأمريكى رسوما جمركية على ورادات السلع

الصينية تصل قيمتها لـ60 مليار دولار، وهو ما دفع حكومة بكين للتحذير مما

أسمته "الوصول إلى حافة الهاوية".



= تعاون مصري افريقي في العديد من المجالات .

* القاهرة - بعثة مصرية تضم 7 رجال أعمال من مختلف المجالات الصناعية

المصرية، تتفق مع الجانب الرواندى على تنفيذ عدد من الأعمال مع الجانب

الرواندى، وتحديدا بمجالات الكيماويات والصناعات الغذائية والطباعة

والتغليف والمقاولات.



= نيجيريا تستثمر 6.3 مليار دولار فى البنية التحتية .

* نيجيريا - اعلن وزيرة المالية النيجيرى إن الحكومة الفيدرالية

النيجيرية تعتزم استثمار 1300 مليار نيرة سنويا (حوالى 6.3 مليارات

دولار) لسد الفجوة فى البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات إلى

البلاد.

وأشارت أديوسون، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة استثمرت حوالى 1300

مليار نيرة العام الماضى (السنة المالية 2016/2017) لتطوير الطرق والسكك

الحديدية والكهرباء والإسكان وجميع الهياكل الأساسية التى تراها ضرورية

لإنعاش الاقتصاد.



= اليايان تقر ميزانية قياسية مع زيادة مخصصات الدفاع والمعاشات .

* طوكيو - أقرت اليابان ميزانية العام 2018 بقمية 924 مليار و336 مليون

دولار مع زيادة مخصصات الدفاع والمعاشات .

وتعد هذه سادس زيادة قياسية يقرها البرلمان الياباني على التوالي في

الميزانية مع زيادة مخصصات الدفاع إلى 49 مليار و97 مليون دولار (بارتفاع

1.3%) والمعاشات إلى 311 مليار و896 مليون دولار.



*اوروبا- مفوض الاقتصاد الرقمي في الاتحاد الأوروبي يقول يتعين على

أوروبا استثمار قرابة ثمان مئة مليار دولار في البنية التحتية الرقمية،

حتى تلحق بالولايات المتحدة والصين.

و قال في "منتدى ألباخ" -"مؤتمر أوروبي سنوي يعقد في النمسا"- أنه "وفق

حساباتنا تحتاج المنطقة الأوروبية إلى استثمارات بقيمة ستمائة إلى

سبعمائة مليار يورو (670-780 مليار دولار)".

= تونس ترفع أسعار المحروقات مجددا .

* تونس - أكدت الحكومة التونسية، على أنها قررت رفع أسعار البنزين

والوقود بنحو ثلاثة في المئة للمرة الثانية، خلال ثلاثة أشهر، في إطار

حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة في تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار

(0.77 دولار) من 1.8 دينار،

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير الماضي، ووافق صندوق النقد

الدولي، الأسبوع الماضي، على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من

قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار،



="تيسلا" تستدعي 123 ألف سيارة من طراز "إس" .

* أبوظبي- أعلنت شركة "تيسلا" عن سحب ما يقارب نصف عدد السيارات التي

أنتجها حتى الآن، وذلك لظهور مشكلة، تتمثل بتآكل في "البراغي" التي تتحكم

في نظام التوجيه الكهربائي للمقود، الأمر الذي يجعل التحكم بالمركبة أمرا

صعبا.

وأجبرت هذه المشكلة "تيسلا" على استدعاء 123 ألف سيارة صالون، من الطراز

"إس"، صنعت قبل أبريل 2016، وذلك من أجل إصلاحها.



= مصر تثبت سعر الدولار الجمركي في أبريل .

* القاهرة- اعلنت مصر بانها ستبقي سعر الدولار الجمركي دون تغيير في

أبريل عند 16 جنيها.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير 2017، عقب تحرير

سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس

شهري.

وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة، ليجري

تداوله عند نحو 17.6 جنيه للدولار في تداولات اليوم.



- (( وكالة الانباء

الليبية )) -