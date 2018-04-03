بلدية بنغازي تتابع أعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة.





بنغازي 3 ابريل 2018 (وال) - أنهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي

أعمال صيانة خط مياه (200 مم ) المتهالك و الواقع بمنطقة الفويهات بالقرب

من مدرسة الخنساء .

كما انتهت الشركة من أعمال الترميمات الخرسانية وأعمال العزل بخزان مياه

قنفودة وستباشر الشركة أعمال صيانة واستبدال المواسير خلال هذا الأسبوع .

ومن ضمن الأعمال التي قامت بها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تنظيف

البيارة المبتلة لمحطة الصرف الصحي( G11) والخاصة بالمضخات رقم (4 _5 ).

من جانبها قامت وحدة صيانة محطات الصرف الصحي التابعة لمكتب خدمات وسط

بنغازي بتنظيف المضخات ومواسير تفريغ الهواء المضخات رقم (4_5 )ولازال

العمل جاريا لتنظيف الجزء الآخر من البياره والخاص بالمضخات رقم (1_2_3)

كما شمل العمل أيضاً إعادة تأهيل وتحديث المحطة الخاصة بمياه هيئة

السلامة الوطنية بنغازي ( المطافي) والمحطات والآبار.

(وال)