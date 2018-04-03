بلدية بنغازي تتابع أعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي
بالمدينة.
الثلاثاء ، 03- 04- 2018 - 12:52:00
بنغازي 3 ابريل 2018 (وال) - أنهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
أعمال صيانة خط مياه (200 مم ) المتهالك و الواقع بمنطقة الفويهات بالقرب
من مدرسة الخنساء .
كما انتهت الشركة من أعمال الترميمات الخرسانية وأعمال العزل بخزان مياه
قنفودة وستباشر الشركة أعمال صيانة واستبدال المواسير خلال هذا الأسبوع .
ومن ضمن الأعمال التي قامت بها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تنظيف
البيارة المبتلة لمحطة الصرف الصحي( G11) والخاصة بالمضخات رقم (4 _5 ).
من جانبها قامت وحدة صيانة محطات الصرف الصحي التابعة لمكتب خدمات وسط
بنغازي بتنظيف المضخات ومواسير تفريغ الهواء المضخات رقم (4_5 )ولازال
العمل جاريا لتنظيف الجزء الآخر من البياره والخاص بالمضخات رقم (1_2_3)
كما شمل العمل أيضاً إعادة تأهيل وتحديث المحطة الخاصة بمياه هيئة
السلامة الوطنية بنغازي ( المطافي) والمحطات والآبار.
(وال)