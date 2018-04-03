موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الثلاثاء 3 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "فتحي

المجبري"،يبحث مع وزير التعليم " الترتيبات المالية الخاصة بقطاع التعليم

للعام 2018 م.

*طرابلس - الاتحاد العام لكرة القدم يعلن بان وفدا رفيع المستوى من

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيصل طرابلس وتهدف الزيارة إلى دعم

الاتحاد الليبي لكرة القدم والنظر في كل المساعدات الممكنة التي سيقدمها

الفيفا للاتحاد الليبي في مجالات التطوير والتأهيل والتدريب، والوقوف على

الوضع الأمني على أرض الواقع وتقييمه من أجل المساعدة في رفع الحظر

المفروض على ملاعبنا.

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" ومحافظ مصرف

ليبيا المركزي يبحثان، سبل ضمان توفر الاحتياجات الضرورية للمواطن خلال

شهر رمضان المبارك .

* طرابلس -يدخل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين (تحت 15 سنة) لكرة

القدم يدخلون في معسكر تدريبي يتواصل إلى 8 أبريل الجاري استعدادا

للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقررة خلال الفترة من 9 إلى 17 أبريل

الجاري بالجزائر.

* طرابلس - إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم بالتعاون مع

مركز خدمات الأسنان بطرابلس اليوم العلمي الثاني لطب وجراحة الفم

والأسنان في تخصص علاج الجذور.

* طرابلس ـ انطلاق فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته 46 بمشاركة

أكثر 550 من القطاعات العامة التابعة للدولة والخاصة وشركات عربية

وعالمية في مختلف الصناعات .

* طرابلس -‏وزارة التعليم دورة تدريبية حول "مهارات الاتصال

والتواصل الفعال" لموظفي الإدارات والمكاتب بالوزارة. * طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر معيتيق"،يفتتح الدورة

"46"، لمعرض طرابلس الدولي رفقة وزراء الاقتصاد، الصناعة،

الداخلية،والشؤون الاجتماعية، وعميد بلدية طرابلس ، وعدد من السفراء

المعتمدين في ليبيا، ومندوبين عن الوزارات والشركات والهيئات والمؤسسات

العامة والخاصة.

* طرابلس -شاركت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنى بجناح في دورة معرض

طرابلس الدولى 46 .

* مصراته - اجتماع بمقر المجلس البلدي مصراته‏ خصصه لمناقشة مشكلة نقص

مياه الشرب عن المدينة ، والعمل على حل مشكلة نقص المياه من خلال إنشاء

محطة لتحلية مياه البحر .

* سرت 3 - رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وعميد

بلدية سرت ومدير اداره التخطيط والتنمية المستدامة بالهيئة يستعرضون

مساهمه الهيئة في برنامج المسؤولية الاجتماعية عن طريق شركات الاتصالات

التابعة للهيئة في دعم واستقرار مدينه سرت.

* سرت- اختتم فريق الهيئة العامة للسياحة زياراته الميدانية لعدد من

البلديات والمدن بالمنطقة الغربية، ومنطقة جبل نفوسة، على طول المسار

السياحي الرابط بين مدينة طرابلس ومدينة غدامس .

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي يتابع في اجتماع مع وزير التعليم,

ووكيل الوزارة ومدير إدارة الملحقيات والموفدين آخر المستجدات فيما يخص

الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج ، واستراتيجية الوزارة الجديدة في عملية

الايفاد.

* طرابلس- مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يؤكد على ضرورة

التعاون مع مديريات الأمن بمنطقة النواحي الأربع والتقيد بالتعليمات

واللوائح والإلتزام بالزى الرسمي والضبط والربط .

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي يناقش مع كل من مدير إدارة

الخزانة بوزارة المالية ، ومدير إدارة المعلومات والتوثيق الإجراءات

التنفيذية المتخذة بشأن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وبرنامج

الرقم الوطني، والكادر الوظيفي للجهاز الإداري.

* طرابلس - جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس يعلن عن

إعادة( 4 )مهاجرين مغاربة طواعية إلى بلدهم.

* طرابلس - محافظ مصرف ليبيـا المركزي يلتقي، سفير تركيا لدى

ليبيا, وتناول معه آفاق التعاون الليبي التركي المُشترك ،وعودة الشركات

التركية العاملة في ليبيا .

* سرت- ادارة المخازن الطبية بمجمع عيادات سرت المركزى الصحى التابع

لادارة الخدمات الصحية يتسلم شحنة من المستلزمات الطبية والمحاليل من

الامداد الطبى بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت.

* طرابلس- عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير شؤون المجالس

المتخصصة، يجتمع مع المجلس البلدي طرابلس المركز.

* بنغازي - ضمن أنشطة مكتب الثقافة بنغازي مركز وهبي البوري يقيم

أمسية شعرية للشاعر سالم العالم والقيت خلال هذه الامسية العديد من

القصائد الشعرية المختارة من دواوين الشاعرالعالم القديمة والجديدة

* طرابلس -مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض شحنة من السلع

نوع علكة بنكهة التفاح الاخضرلوجود لون محظور استخدامه في الاغذيه E104

طبقا للمواصفة القياسيه 15 للحدود القصوى للمضافات المسموح بها في

الاغذية.

* بنغازى - نظمت بلدية أوجلة بالتعاون مع راديو أوجلة المسابقة

الثقافية للأطفال المبدعين حول الخطابة، الحساب الذهني، التعليق

الرياضي،والإنشاد .

* طرابلس - مركز الرقابة على الاغذية والادوية يفيد بالافراج عن

شحنة زيت الذرة الحامل للعلامة التجارية ( المنار) ولا صحة لما تناقلته

صفحات التواصل الاجتماعي.

* طرابلس - نقابة المعلمين بطرابلس تعقد اجتماع تشاوري ضم رئيس نقابة

محرري العقود مع مدراء المكاتب القانونيه بالمصارف التجارية لمعالجة

الإشكالات التي تعيق آلية التعامل في الإجراءات القانونية والعقود.

* طرابلس - اجتماع بين ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام يهدف

لتعزيز العمل المشترك بين الجهازين والوقوف على أسباب ازمة عدم انتظام

تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها

من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع اسعارها.

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