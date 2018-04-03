وزير الاقتصاد يعلن ان الوزارة أعدت خطة جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني شملت 12 برنامجا اقتصاديا .





طرابلس 3 ابريل 2018 ( وال ) - أكد وزير الاقتصاد والصناعة ( الدكتور

ناصر الدرسي ) ان دورة معرض طرابلس الدولي هي فرصة من اجل فتح المجال بين

مختلف الشركات ورجال الاعمال في عرض منتجاتهم وعقد اللقاءات بين الشركات

العارضة لنقل وتبادل الخبرات.

وأضاف وزير الاقتصاد في كلمة له خلال افتتاح الدورة 46 لمعرض طرابلس

الدولي يوم أمس : ان دورة المعرض هي فرصة لتشجيع القطاع الخاص من اجل فتح

قنوات للتنوع الاقتصادي .

وأعلن بأن الوزارة عرضت 12 برنامجا اقتصاديا من خلال جناحها بالمعرض

، وأن خطة الوزارة الجديدة لتطوير قطاع الاقتصاد شملت اعادة هيكلية

الوزارة ووضع رؤية اقتصادية ودراسة لمساهمة القطاع الخاص تساعد على

التنوع الاقتصادي والتجاري وتحقيق التنمية المكانية.

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