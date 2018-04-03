موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء.





*** قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اعتقالاتها للمواطنين تركزت في بلدة

العيسوية، ومخيم شعفاط ,والمستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية

جنوب بيت لحم ..

*** الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن فوز الرئيس عبد الفتاح

السيسي بفترة رئاسية ثانية تستمر أربع سنوات بعد حصوله على 97% من أصوات

الناخبين.

*** الولايات المتحدة الأمريكية،تدرج تنظيمين باكستانيين على صلة بجماعة

"عسكر طيبة"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وهما جماعة "ميلي مسلم ليغ"،

وجماعة "تحريك الزادي كشمير".

*** المناضلة "ويني مانديلا" الزوجة السابقة للرئيس الجنوب أفريقي

السابق نيلسون مانديلا توفيت امس إثر "صراع طويل" مع المرض.

*** علماء يحذرون من استخدام المناديل الورقية ، واستبدالها بالقماشية

التقليدية كما كان عليه الحال في الماضي.

*** خفر السواحل الاسباني يعلن بان اربعة مهاجرين غير شرعيين ماتوا

غرقا ويجري البحث عن سبعة آخرين بعد انقلاب قاربهم في مياه مضيق جبل

طارق.

*** مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في نيجيريا يعلن عن مقتل 15 شخصا و 60

يصابون في هجوم نفذه مسلحون من جماعة بوكو حرام في مدينة مايدوجوري شمال

شرق نيجيريا

*** قائد حرس السواحل الماليزي يعلن بان بلاده اعترضت قاربا يقل 56

لاجئا من الروهينجا المسلمين القادمين من ميانمار قبالة جزيرة لانكاوي

الشمالية وإنها ستسمح لهم بدخول البلاد.

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