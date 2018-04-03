الذهب ينخفض لكنه يظل مدعوما بفعل مخاوف حرب تجارية.الثلاثاء ، 03-04-2018 - 11:57:00



بنجالورو 3 ابريل 2018 (وال) - انخفضت أسعارالذهب اليوم الثلاثاء بعدما
ارتفعت بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة فيما تظل خسائر الأسهم
العالمية نتيجة لمخاوف من نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة
تدعم المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1339.60 دولار للأوقية.
وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة يوم الاثنين مسجلا أكبر مكاسب يومية
بالنسبة في أسبوع.
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1343.60 دولار
للأوقية.
وقال سام لولين المتعامل في إم.كيه.إس إن انخفاض الذهب يرجع على الأرجح
لتصفية مستثمرين صينيين مراكز قبل عطلة يومي الخميس والجمعة.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.55 دولار
للأوقية بعد أن ارتفعت 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
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