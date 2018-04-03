الشركة العامة للكهرباء : ساعات طرح الأحمال اليوم الثلاثاء تتراوح مابين ساعتين إلى ثلاث ساعات .





طرابلس 03 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

ساعات طرح الاحمال لهذا اليوم الثلاثاء تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات

جراء العجز المتوقع في الشبكة والذي سيصل اليوم إلى حوالي 650 ميغاوات .

وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 3750 ميغاوات ، وأن

الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4400 ميغاوات .

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