الشركة العامة للكهرباء : ساعات طرح الأحمال اليوم الثلاثاء تتراوح مابين ساعتين إلى ثلاث ساعات .الثلاثاء ، 03-04-2018 - 11:59:00



طرابلس 03 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
ساعات طرح الاحمال لهذا اليوم الثلاثاء تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات
جراء العجز المتوقع في الشبكة والذي سيصل اليوم إلى حوالي 650 ميغاوات .
وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 3750 ميغاوات ، وأن
الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4400 ميغاوات .
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

الملاكم الليبي عبد المالك الزناد يخوض اليوم نزالا مع الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز".
بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
بطل ليبيا "كمال القرقني" يتوج بذهبية كلاسيك المحترفين في بناء الأجسام.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا