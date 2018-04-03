اجتماع تشاوري بين ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام للوقوف على أسباب ازمة عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية .





طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - عقد اجتماع تشاوري يوم أمس بطرابلس ضم

ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بهدف تعزيز العمل المشترك بين

الجهازين للوقوف على أسباب ازمة عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية

المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع

وارتفاع اسعارها.

وتم الاتفاق على أن يستثمر هذا التعاون بين ( سلطة التحقيق والسلطة

الرقابية) في استكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية وعلى الاخص

تضخم فرق سعر صرف النقد الاجنبي وشح السيولة بهدف جلاء الغموض عن

مسبباتها والمتسببين فيها.

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