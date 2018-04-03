نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

" الريح شلوق ‘لى باش يتحول تدريجيا إلى بحري بينما يكون براني يوم

الغد على ساحل زواره سرعته مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى

(25)عقدة على ساحل طرابلس.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر يصل يوم الغد

الى(2.00)متر على ساحل مصراتة.

" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

" درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة.



الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.

" السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابره اليوم.

" الريح شلوق إلى قبلي يتحول ظهر الغد إلى شرش سرعته مابين (10 -

20) عقدة تصل صباح الغد الى (25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

" إرتفاع الموج يتراوح مابين بين (0.25-1.25) متر.

" البحر هادئ الى خفيف الموج.

" درجة حرارة سطح البحر مابين (17-18) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة.

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