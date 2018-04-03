نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الثلاثاء ، 03- 04- 2018 - 11:10:00
طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
" الريح شلوق ‘لى باش يتحول تدريجيا إلى بحري بينما يكون براني يوم
الغد على ساحل زواره سرعته مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى
(25)عقدة على ساحل طرابلس.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر يصل يوم الغد
الى(2.00)متر على ساحل مصراتة.
" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
" درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.
" السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابره اليوم.
" الريح شلوق إلى قبلي يتحول ظهر الغد إلى شرش سرعته مابين (10 -
20) عقدة تصل صباح الغد الى (25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
" إرتفاع الموج يتراوح مابين بين (0.25-1.25) متر.
" البحر هادئ الى خفيف الموج.
" درجة حرارة سطح البحر مابين (17-18) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة.
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