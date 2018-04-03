الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

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طقس متقلب مصحـوب بـرياح جنوبية نشطـة مع إرتفـاع ملحوظ في درجـات

الحــرارة على منـــاطق شمال غـرب ليبيـــا هذا اليــوم ويــوم الغـد و

يبقــى الطقس مستقـر على باقى المناطق.





المنطقة من رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على بعض المناطق وخاصة

سرت ، والرياح شرقية فجنوبية شرقيـة معتدلة إلى نشطـة السرعـة احيانا مما

قد تسبب في إثــارة الأتربــة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (27-33) درجة مئوية ولاتتجاوز على مصراته (24) درجة مئوية وقد تصل

يوم الغد إلى( 36 ) درجة مئوية تتحول الرياح بعد ظهر يوم الغد تدريجيا

إلى شمالية غربية وتسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا يوم الخميس.



- بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الخميس وخاصة على مناطق

الجبل الاخضر ، والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين(21-27) درجة مئوية وتسجل درجات

الحرارة ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين. .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 36) درجة

مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(29 -33) درجة مئوية .

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