الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الثلاثاء ، 03-04-2018 - 11:07:00



طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام.
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طقس متقلب مصحـوب بـرياح جنوبية نشطـة مع إرتفـاع ملحوظ في درجـات
الحــرارة على منـــاطق شمال غـرب ليبيـــا هذا اليــوم ويــوم الغـد و
يبقــى الطقس مستقـر على باقى المناطق.


المنطقة من رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على بعض المناطق وخاصة
سرت ، والرياح شرقية فجنوبية شرقيـة معتدلة إلى نشطـة السرعـة احيانا مما
قد تسبب في إثــارة الأتربــة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (27-33) درجة مئوية ولاتتجاوز على مصراته (24) درجة مئوية وقد تصل
يوم الغد إلى( 36 ) درجة مئوية تتحول الرياح بعد ظهر يوم الغد تدريجيا
إلى شمالية غربية وتسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا يوم الخميس.

- بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الخميس وخاصة على مناطق
الجبل الاخضر ، والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين(21-27) درجة مئوية وتسجل درجات
الحرارة ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين. .

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 36) درجة
مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(29 -33) درجة مئوية .
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