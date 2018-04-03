انطلاق فعاليات مسابقة “المتميز الصغير” ببلدية أوجلة .
الثلاثاء ، 03- 04- 2018 - 11:03:00
بنغازى3 أبريل 2018 (وال بنغازى)- نظمت بلدية أوجلة بالتعاون مع
راديو أوجلة( FM) المسابقة الثقافية للأطفال المبدعين .
وأوضحت مصادر باللجنة المشرفة انه تم اختيار الأطفال للمشاركة في
المسابقة وفق معايير محددة وتشمل المسابقة عدة جوانب منها الخطابة،
الحساب الذهني، التعليق الرياضي، الإنشاد .
وأضافت سيتم ترشيح عدد 4 طلاب من كل مدرسة ، بحيث يكون مختص باحد
الجوانب المطلوبة، وقد اشترطت اللجنة أن يكون الطلاب المشاركين من الصف
الثالث إلى الصف السادس الابتدائي .
... (وال )..