انطلاق فعاليات مسابقة “المتميز الصغير” ببلدية أوجلة .





بنغازى3 أبريل 2018 (وال بنغازى)- نظمت بلدية أوجلة بالتعاون مع

راديو أوجلة( FM) المسابقة الثقافية للأطفال المبدعين .

وأوضحت مصادر باللجنة المشرفة انه تم اختيار الأطفال للمشاركة في

المسابقة وفق معايير محددة وتشمل المسابقة عدة جوانب منها الخطابة،

الحساب الذهني، التعليق الرياضي، الإنشاد .

وأضافت سيتم ترشيح عدد 4 طلاب من كل مدرسة ، بحيث يكون مختص باحد

الجوانب المطلوبة، وقد اشترطت اللجنة أن يكون الطلاب المشاركين من الصف

الثالث إلى الصف السادس الابتدائي .

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