انطلاق فعاليات مسابقة “المتميز الصغير” ببلدية أوجلة .الثلاثاء ، 03-04-2018 - 11:03:00



بنغازى3 أبريل 2018 (وال بنغازى)- نظمت بلدية أوجلة بالتعاون مع
راديو أوجلة( FM) المسابقة الثقافية للأطفال المبدعين .
وأوضحت مصادر باللجنة المشرفة انه تم اختيار الأطفال للمشاركة في
المسابقة وفق معايير محددة وتشمل المسابقة عدة جوانب منها الخطابة،
الحساب الذهني، التعليق الرياضي، الإنشاد .
وأضافت سيتم ترشيح عدد 4 طلاب من كل مدرسة ، بحيث يكون مختص باحد
الجوانب المطلوبة، وقد اشترطت اللجنة أن يكون الطلاب المشاركين من الصف
الثالث إلى الصف السادس الابتدائي .
... (وال )..

الأكثر قراءة في وال

الملاكم الليبي عبد المالك الزناد يخوض اليوم نزالا مع الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز".
بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
بطل ليبيا "كمال القرقني" يتوج بذهبية كلاسيك المحترفين في بناء الأجسام.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا