مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يتفقد مكتب النواحي الأربعة التابع للإدارة .الثلاثاء ، 03-04-2018 - 10:36:00



طرابلس 3 ابريل 2018 ( وال ) ـ أكد مدير الإدارة العامة للأمن
المركزي العميد " محمد الدامجة " على ضرورة التعاون مع مديريات الأمن
بمنطقة النواحي الأربع والتقيد بالتعليمات واللوائح والإلتزام بالزى
الرسمي والضبط والربط .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي
لمكتب النواحي الأربعة رفقة معاون الشؤون الأمنية وعدد من الضباط
التابعين للإدارة .
وعقد على هامش الزيارة إجتماع بالمقر تم فيه مناقشة الصعوبات التي تواجه
سير عمل منتسبي المكتب والعمل على حلحلتها وتذليلها.
...( وال )....

الأكثر قراءة في وال

الملاكم الليبي عبد المالك الزناد يخوض اليوم نزالا مع الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز".
بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
بطل ليبيا "كمال القرقني" يتوج بذهبية كلاسيك المحترفين في بناء الأجسام.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا