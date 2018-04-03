مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يتفقد مكتب النواحي الأربعة التابع للإدارة .





طرابلس 3 ابريل 2018 ( وال ) ـ أكد مدير الإدارة العامة للأمن

المركزي العميد " محمد الدامجة " على ضرورة التعاون مع مديريات الأمن

بمنطقة النواحي الأربع والتقيد بالتعليمات واللوائح والإلتزام بالزى

الرسمي والضبط والربط .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي

لمكتب النواحي الأربعة رفقة معاون الشؤون الأمنية وعدد من الضباط

التابعين للإدارة .

وعقد على هامش الزيارة إجتماع بالمقر تم فيه مناقشة الصعوبات التي تواجه

سير عمل منتسبي المكتب والعمل على حلحلتها وتذليلها.

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