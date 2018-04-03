مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يتفقد مكتب النواحي الأربعة
التابع للإدارة .
الثلاثاء ، 03- 04- 2018 - 10:36:00
طرابلس 3 ابريل 2018 ( وال ) ـ أكد مدير الإدارة العامة للأمن
المركزي العميد " محمد الدامجة " على ضرورة التعاون مع مديريات الأمن
بمنطقة النواحي الأربع والتقيد بالتعليمات واللوائح والإلتزام بالزى
الرسمي والضبط والربط .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي
لمكتب النواحي الأربعة رفقة معاون الشؤون الأمنية وعدد من الضباط
التابعين للإدارة .
وعقد على هامش الزيارة إجتماع بالمقر تم فيه مناقشة الصعوبات التي تواجه
سير عمل منتسبي المكتب والعمل على حلحلتها وتذليلها.
...( وال )....