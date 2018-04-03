النائب أحمد معيتيق يناقش مع المسؤولين في وزارة المالية الإجراءات المتخذة بشأن ميزانية العام 2018.

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طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد

معيتيق " ظهر أمس الإثنين، مع مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية "يوسف

الغرياني"، ومدير إدارة المعلومات والتوثيق "عبدالحميد أبوجليدة" .

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الإجراءات التنفيذية

المتخذة بشأن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وبرنامج الرقم

الوطني، والكادر الوظيفي للجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على استمرار

العمل به لربط كافة الجهات مع منظومة مرتبات وزارة المالية، بالتنسيق مع

وزارة العمل والتأهيل، بما فيها الجهات غير الممولة من الميزانية العامة،

كالشركات العامة والخاصة والمصارف، وغيرها من الجهات الأخرى، بسبب

الزيادة المفرطة في التعيين والتعاقد في الكادر الوظيفي، الذي بلغ

"752.000. 1" مليونا وسبعمائه واثنين وخمسين ألفا، ما يمثل نسبة 58% من

الميزانية العامة.

وتم الاتفاق، على التنسيق مع كافة المؤسسات من أجل تطبيق أحكام التشريعات

النافدة، والعمل على التخفيف من كاهل الخزانة العامة.

فيما أكد السيد النائب، على أهمية المركز، والعمل على دعمه، حتى يتمكن من

أداء المهام الموكلة إليه، حفاظا على المال العام.

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