ماليزيا تعترض قاربا يقل لاجئين من مسلمي ميانمار .





كوالالمبور 3 ابريل 2018 ( وال ) - اعلن قائد حرس السواحل الماليزي

اليوم الثلاثاء ان ماليزيا اعترضت قاربا يقل لاجئين من الروهينجا

المسلمين القادمين من ميانمار قبالة جزيرة لانكاوي الشمالية وإنها ستسمح

لهم بدخول البلاد.

وكان القارب الذي يحمل 56 لاجئا قد توقف عند جزيرة في جنوب تايلاند

مساء السبت بعد عاصفة، وقال مسؤولون هناك إن اللاجئين متجهون إلى

ماليزيا.

وقال ذو الكفل أبو بكر المدير العام لوكالة الإنفاذ البحري (حرس

السواحل) إن ماليزيا ستسمح بدخول اللاجئين لأسباب إنسانية.