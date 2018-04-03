النائب أحمد معيتيق يتابع مع وزير التعليم الطرق الكفيلة بتطوير العملية التعليمية.الثلاثاء ، 03-04-2018 - 10:31:00

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طرابلس 3 ابريل 2018 ( وال ) تابع النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد
معيتيق" في اجتماع مع وزير التعليم الدكتور" عثمان عبدالجليل"، ووكيل
الوزارة الدكتور "عادل جمعة"، ومدير إدارة الملحقيات والموفدين " محمد
العتوق "آخر المستجدات فيما يخص الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج ،
واستراتيجية الوزارة الجديدة في عملية الايفاد ، ومتابعة الإجراءات
المتخذة لمنح علاوة الحصة للمعلمين.
وناقش الاجتماع سبل إعادة تقييم المناهج الدراسية ، والاستفادة من
المعلمين الذين أحيلوا للاحتياط العام واقحامهم في دورات تأهيلية لإعادة
توزيعهم على المدارس حسب الحاجة .
كما تم مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن طباعة الكتاب المدرسي. ودعم
أكاديميات الدراسات العليا وتشجيع الطلبة لدراسة الماجستير في الداخل.
...( وال ) ...

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