اسعار النفط يقفز لكن زيادة الإنتاج الروسي ما زالت تضغط على الأسواق .





سنغافورة 3 ابريل 2018 (وال) - حققت أسعار النفط مكاسب اليوم الثلاثاء

حيث تبدد أثر زيادة الإنتاج الروسي والتوقعات بخفض أسعار الخام السعودي

بفعل تباطؤ محتمل في الإنتاج الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.4 بالمئة، أو ما

يعادل 27 سنتا، إلى 67.90 دولار للبرميل بعد أن هبطت 2.5 بالمئة أمس

الاثنين.

وتعرضت السوق لضغوط، حيث من المتوقع أن تخفض السعودية أكبر مصدر للخام في

العالم أسعار بيع جميع أنواع الخام التي توردها لآسيا في مايو أيار.

يأتي هذا في ظل زيادة الإمدادات، إذ ضخت روسيا 10.97 مليون برميل يوميا

في مارس آذار ارتفاعا من 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير شباط وفقا

لما أظهرته البيانات. وهذا هو أعلى مستوى في 11 شهرا.

وقادت السعودية وروسيا الجهود المستمرة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول

(أوبك) ومنتجين آخرين كبار من خارجها لخفض إمدادات الخام ودعم الأسعار.

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