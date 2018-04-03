وفد الهيئة العامة للسياحة يختتم زيارته لمدن المسار السياحي طرابلس غدامس .





سرت 3 ابريل 2018( وال )- اختتم فريق الهيئة العامة للسياحة زياراته

الميدانية لعدد من البلديات والمدن والبلدات، بالمنطقة الغربية، ومنطقة

جبل نفوسة، على طول المسار السياحي الرابط بين مدينة طرابلس ومدينة غدامس

.

وشمل برنامج الزيارة حسب ما ذكرته اداترة التواصل والاعلام برئاسة مجلس

الوزراء تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المجالس البلدية، ومجالس

أعيان وحكماء بمدن (الجوش، نالوت، غدامس، جادو، الزنتان، الرييانة، وادي

الحي)، تم خلالها بحث استثمار المعالم والمواقع السياحية المنتشرة على

طول المسار في تنشيط الحركة السياحية .. بالاضافة إلى مناقشة متطلبات

توفير الخدمات للزوار والمسافرين والسياح.

كما تفقد الفريق الذي بتراسة رئيس الهيئة، عددا من المعالم الأثرية

والطبيعية المنتشرة في المدن والمناطق، والاطلاع على المبادرات التي قام

بها الأهالي والسكان في المحافظة على المواقع السياحية.

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