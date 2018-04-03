المجلس البلدي مصراتة‏ يناقش مشكلة نقص المياه عن المدينة.





مصراته 3 أبريل 2018 ( وال ) - عقد اجتماع بمقر المجلس البلدي

مصراتة‏ يوم أمس خصص لمناقشة مشكلة نقص مياه الشرب عن المدينة ، والعمل

على حل مشكلة نقص المياه من خلال إنشاء محطة لتحلية مياه البحر .

وضم الاجتماع مصطفى كرواد عميد البلدية، وإسماعيل الهاشمي عضو

المجلس البلدي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، ومهندسين عن شركة التحلية

وشركة المياه.

وناقش المشاركون في الاجتماع سد العجز الحاصل في الإمدادات المائية

للبلدية، واختيار الموقع المناسب لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر،

وإجراءات تخصيص الموقع لشركة التحلية ليتم التعاقد على التنفيذ.

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