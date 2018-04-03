رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يجتمع مع عميد بلدية سرت .





سرت 3 ابريل 2018( وال )- اجتمع رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة

للاتصالات والمعلوماتية المهندس سامي الفنطازي مع عميد بلدية سرت مختار

المعداني وبحضور مدير اداره التخطيط والتنمية المستدامة بالهيئة الدكتور

عبد الرحمن ابودبرة

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الاجتماع تناول عدد من النقاط منها مساهمه الهيئة في برنامج المسؤولية

الاجتماعية عن طريق شركات الاتصالات التابعة للهيئة في دعم واستقرار

مدينه سرت بالاضافة الى اجراء الصيانة السريعة لبعض المقرات الامنية

والاتصالات والكهرباء والصحه، كما تناول الاجتماع توحيد الجهود من اجل

المحافظة علي مقر المحطة الارضية للاتصالات وإعادة صيانتها وتشغيلها

والاستفاده من خريجي كلية الهندسة قسم الاتصالات بجامعة سرت.

واوضح المصدر الاعلامى بالمجلس ان رئيس الهيئة قد أعطي تعليماته للإدارات

المختصة بتشكيل لجنة فنية من شركات المدار الجديد وليبيانا وليبيا

للاتصالات والتقنية للوقوف علي هذه الاحتياجات وكذلك الدعم الفني لشبكة

الاتصالات في مدينه سرت وليبيا بشكل عام.

....(وال سرت)....