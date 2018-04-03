النائب أحمد معيتيق يفتتح الدورة [46] لمعرض طرابلس الدولي.





طرابلس 3 أبريل 2018 ( وال ) - افتتح النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

عمر معيتيق"، رفقة وزراء كل من الاقتصاد، الصناعة، الداخلية، الشؤون

الاجتماعية، وعميد بلدية طرابلس المهندس "عبد الرؤوف بيت المال"، وعدد من

السفراء المعتمدين في ليبيا، ومندوبين عن الوزارات والشركات والهيئات

والمؤسسات العامة والخاصة مساء أمس الإثنين الدورة "46"، لمعرض طرابلس

الدولي.

وأكد السيد النائب في تصريحات لوسائل الإعلام أن المعارض تعتبر فرصة

لتبادل المعلومات والخبرات، من خلال لقاء المهتمين في المجال الاقتصادي

والتجاري، بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية.

وأضاف بأن مشاركة القطاعين العام والخاص في عدد"550" جناح على أرضية

معرض طرابلس الدولي، تعد فرصة سانحة لتقديم صورة، توضح بأن ليبيا رغم

الظروف التي تعيشها، إلا أنها ستنهض وتتعافى بسواعد المخلصين من أبنائها.

وخلال جولته رفقة الضيوف في أجنحة المعرض عبر عن إعجابه بالكم الهائل

من المشاركين وأعداد الزوار الذين توافدوا لحضور المحفل الاقتصادي الذي

يؤكد رغبة الليبيين في تجاوز المحنة والانطلاق دون توقف نحو البناء

والإعمار، وحيا المشاركين في المعرض ليستمر في افتتاح أبوابه أمام زواره

كل عام.

هذا وقام النائب عقب منحه الإذن بافتتاح المعرض بإزاحة الستار عن الطابع

البريدي الجديد التي أصدرته شركة بريد ليبيا، والتي دأبت على إصدار طابع

كل عام، تزامناً مع الاحتفال بدورة معرض طرابلس الدولي.

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