وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنى تشارك بجناح فى معرض طرابلس الدولي.





طرابلس 3 مارس 2018 ( وال )-شاركت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنى

بجناح معرض طرابلس الدولى فى دورته 46 حيث قام وزير التعليم د."عثمان عبد

الجليل" رفقة وكيل الوزارة "عادل جمعة" ومدير عام المركز العام للتدريب

وتطوير التعليم "د.مسعودة الأسود" وعدد من مديري الإدارات بالوزارة مساء

امس بزيارة جناح الوزارة .

واشتمل جناح الوزارة على العديد من ألانشطة العلمية والأدبية والفنية

لمختلف الإدارات والمراكز والهيئات التابعة للوزارة ،كما اشتمل على

المشغولات التقليدية للمشاركين من مختلف مدارس مراحل التعليم الأساسي

والثانوي وفقرات غنائية لرياض الأطفال ،وعرض مرئي لنشاط المركز العام

للتدريب وتطوير التعليم منذ تأسيسه والخطط التدريبية التي يعمل عليها

المركز العام خلال العام الحالي 2018م والتي من أبرزها مشروع جائزة

المعلم المتميز في نسخته الثانية ..

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