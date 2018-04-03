غرق اربعة مهاجرين غير شرعيين والبحث عن سبعة آخرين في مياه مضيق جبل طارق .





مدريد 3 ابريل 2018 ( وال ) ـ اعلن خفر السواحل الاسبانية امس الاثنين

ان اربعة مهاجرين غير شرعيين على الاقل ماتوا غرقا في حين يستمر البحث عن

سبعة آخرين بعد انقلاب قاربهم في مياه مضيق جبل طارق.

واضافت الخفر في بيان انه تم العثور على جثث اربعة افراد وانقاذ شخص

كان على متن القارب المفقود منذ يوم الاحد.

واوضحت ان مراكب ومروحيات خفر السواحل كانت قد تلقت اتصالا هاتفيا من

متعاونين في المغرب يفيد بخروج قارب من سواحل (طنجة) باتجاه السواحل

الاسبانية وعلى متنه 12 شخصا.

ووفق بيانات لوزارة الداخلية الاسبانية فان عدد المهاجرين الذين وصلوا

الى اسبانيا بطرق غير شرعية خلال الفترة بين الاول من يناير ومنتصف شهر

مارس الماضي بلغ 8ر13 الف مهاجر ما يمثل زيادة قدرها 3345 شخصا مقارنة

بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تلك البيانات فان 8990 وصلوا بحرا و4810 عبر الحدود مع مدينتي

(سبتة) و(مليلية).