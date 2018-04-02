دعوة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم للالتحاق بالمعسكر التدريبي بطرابلس.





طرابلس 02 أبريل 2018 (وال)- وجه الاتحاد العام لكرة القدم الدعوة

للاعبي المنتخب الوطني للناشئين (تحت 15 سنة) للالتحاق بالمعسكر التدريبي

الذي سينطلق يوم غد الثلاثاء ويتواصل إلى 8 أبريل الجاري بطرابلس،

استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقررة في الفترة من 9 إلى 17

أبريل الجاري بالجزائر.

وشملت الدعوة التي وجهت اليوم الاثنين عن طريق رؤساء الاتحادات

الفرعية 20 لاعبا هم : المنذر الخروبي، فرج فكرون، مؤيد ساطي، حسام

الزياني، محمد الحضيري، أحمد الشاعري، مختار الفقي، تميم الكاديكي، خالد

إبراهيم، محمد أحميده، أحميده الكيب، مالك البرناوي، محمد ارفيده.

كما ضمت اللاعبين : ياسين عبود، محمد رمضان، صهيب أبوستة، محمد

سويسي، عاصم مفتاح، محمد الطاهر، عزالدين البكوش.

ويشرف على تدريب منتخب الناشئين المدرب الوطني "فوزي العيساوي"

والمساعد "أحمد المنتصر" ومدرب الحراس "أيوب الحاسي".



وقرر الاتحاد العام لكرة القدم أن يتم التجمع للاعبين من خارج مدينة

طرابلس بفندق الشاطئ الذهبي بطرابلس.

وكان المنتخب الوطني للناشئين قد دخل منتصف شهر مارس الماضي في معسكر

تدريبي داخلي تواصل لمدة عشرة أيام بمدينة طبرق، أجرى فيه عددا من

المباريات الودية، وتم خلاله التعرف والوقوف على آخر الاستعدادات البدنية

والفنية والتكتيكية للاعبين واختيار العناصر التي ستمثل ليبيا في هذه

البطولة.

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