ليبيا ستتقدم بطلب لاستضافة البطولة العربية لبناء الأجسام.





طرابلس 2 أبريل 2018 (وال)- أكد رئيس الاتحاد العام لبناء الأجسام "عادل

القريو" أن ليبيا ستتقدم رسميًا بطلب إلى الاتحاد العربي لبناء الأجسام

بشأن استضافة بطولة العرب 2018.

يأتي هذا الطلب بعد النتائج الجيدة التي حققتها رياضة بناء الأجسام

الليبية على المستوى القاري ودعما لبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي

2018.

ويتواجد في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لبناء الأجسام ولجانه أربع

شخصيات ليبية بارزة، على رأسهم رئيس الاتحاد الليبي "عادل القريو" في

عضوية المكتب التنفيذي، ونائبه "طارق مخلوف" في لجنة المسابقات، والمدير

التنفيذي "أحمد سعيد" في اللجنة الفنية، وأمين الصندوق "عادل البيباص" في

لجنة التحكيم.

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