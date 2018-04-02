تأهل السويحلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة.





طرابلس 02 أبريل 2018 (وال)- تأهل ممثل ليبيا فريق نادي السويحلي إلى

الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة 2018،

في دورتها الـ 37 المقامة حاليا بمصر، وتتواصل حتى 6 أبريل الجاري

بمشاركة 24 ناديا.

وتأهل السويحلي إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على ممثل ليبيا الآخر

نادي الأهلي بنغازي بنتيجة (3-1) من الأشواط، في اللقاء الذي جمعهما مساء

اليوم الاثنين ضمن أولى منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-14)، (25-19) لصالح

السويحلي، و(22-25) لصالح الأهلي بنغازي، و(25-23) لصالح السويحلي .

وبهذه النتيجة سيلتقي فريق السويحلي في الدور نصف النهائي مع الفائز

من لقاء طلائع الجيش المصري ونظيره فريق مصلحة السجون الكيني في الدور

ربع النهائي، بينما سينتقل فريق الأهلي بنغازي لمباريات المنافسة على

تحديد المراكز من 5 إلى 8.

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