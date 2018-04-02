افتتاح الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي .

طرابلس 2 ابريل 2018 (وال)- احتفل اليوم الاثنين بافتتاح الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي التي تستمر حتى الثاني عشر من شهر ابريل الجاري .

وحضر الاحتفال النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق ووزراء الاقتصاد والصناعة والداخلية والشؤون الاجتماعية وعميد بلدية طرابلس وعدد من السفراء المعتمدين في ليبيا ومندربين عن الوزارات والشركات والهيئات والمؤسسات المشاركة في الدورة .

ورحب رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض في كلمة القاها بالمناسبة بالحضور ،مشيرا الى ان مثل هذه المناسبات الاقتصادية تعد فرصة لتبادل المعلومات واللقاء بين المهتمين بهذا المجال الحيوي .

واضاف ان هذه الدورة ستشهد مشاركة واسعة للشركات والهيئات باجنحة تعكس نشاطها في اكثر من 550 جناحا .

من جهته اكد وزير الاقتصاد والصناعة عن شكره وتقديره للجهود التي قام بها العاملون بالهيئة العامة للمعارض لتنظيم هذه الدورة ،مشيرا الى ان معرض طرابلس الدولي هو نافدة عالمية تطل من خلالها الشركات العارضة للترويج لانتاجها ويعد فرصة لالتقاء العارضين المحليين والزوار لتبادل الخبرات .

وحيا الوزير رجال الاعمال والخبراء لجهودهم في مسيرة الانتاج التي تدفع في النهاية لصالح المستهلك وتقود الى المنافسة وتخفف الضغط على الموازنة العامة .

وقال عميد بلدية طرابلس في الكلمة التي القاها في افتتاح الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي ان هذه الدورة تعكس ارادة ورغبة الليبيين في عبور المرحلة التي يمرون بها في تحد واصرار لاستمرار مسيرة العمل والبناء للنهوض ببلادهم العزيزة ليبيا .

واكد العميد ان طرابلس ستضل وفية لدولة المؤسسات والقانون واحتضان كل الفعاليات رغم كل الظروف من اجل ان تنهض بلادنا وتشتد سواعد البناء والعطاء .

قام اثر ذلك النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق بازاحة الستار على الطابع البريدي الذي تم اصداره بمناسبة الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي .

ثم اعطى الاذن بافتتاح الدورة الحالية للمعرض والتوجه الى داخل المعرض حيث قام السيد النائب والضيوف بجولة في عدد من الاجنحة والاطلاع على الانتاج المحلي الذي تشارك به الهيئات والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص .

(وال)