وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: نجمع معلومات عن مواطنين محتجزين في غانا.





سيول 2 ابريل/ 2018 (وال) - اعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية

اليوم الاثنين انها تسعى لجمع معلومات مطلوبة تتعلق بـ3 كوريين جنوبيين

تم اختطافهم في مياه غانا وذلك عبر اتصالات مع الحكومة النيجيرية

المركزية والحكومة الإقليمية والقبائل .

وقال مسئول في الوزارة الكورية " بخصوص حادثة اختطاف 3 بحارة على متن

سفينة مارين 711 لصيد الأسماك يوم 26 في المياه القريبة من غانا، تسعى

الحكومة لجمع المعلومات عبر الاتصال مع الحكومات ومنظمات دولية وخبراء

محليين أيضا.

وأضاف إنها الحكومة تتبدل كل ما في وسعها على افتراض أن احتجازهم في

جنوب نيجيريا ممكنا مع جميع الاحتمالات الممكنة.