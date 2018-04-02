الصين تفرض رسوم جمركية على 128 منتجا اميركيا.





بكين 2 ابريل 2018 (وال) - فرضت الصين اليوم الاثنين رسوما جمركية على

128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من أمريكا تصل قيمتها الى ثلاثة

مليارات دولار سنويا، وذلك ردا على التعرفة التي فرضتها واشنطن على

صادراتها من الفولاذ والالمنيوم .

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية ان لجنة الرسوم الجمركية في

مجلس الدولة فرضت هذه الاجراءات ، بعد اسابيع من تبادل تصريحات اثارت

مخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ذكرت ان الرسوم التي فرضتها

على واردات الفولاذ والالمنيوم تهدف الى حماية الامن القومي الامريكي .

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على ان الاجراءات الاميركية "موجهة

ضد عدد قليل من الدول فقط في انتهاك خطير لمبدأ عدم التمييز الذي يشكل

اساس نظام التجارة التعددي، ما يلحق ضررا خطيرا بمصالح الجانب الصيني".