منظمة هيومن رايتس ووتش تدين اطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية .الإثنين ، 02-04-2018 - 16:43:00



جنيف 2 ابريل 2018 (وال) - ادانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان
اليوم الاثنين اطلاق قوات الحوثيين في اليمن صواريخ بالستية على مناطق
مأهولة بالسكان في السعودية .
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان ان هذه الصواريخ "انتهكت قوانين الحرب"،
موضحة انه "عندما تُوجّه هذه الهجمات عمدا أو عشوائيا نحو مناطق مأهولة
بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب".
وأعلن التحالف الخميس اعتراض صاروخ اطلق تجاه مدينة جازان في جنوب
المملكة. بينما اعترضت دفاعات السعودية صاروخا آخرا السبت باتجاه مدينة
نجران في جنوب السعودية، وادى الى اصابة شخص واحد هندي الجنسية

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