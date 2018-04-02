استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته بنيران إسرائيلية في مظاهرات يوم الارض الجمعة الماضي.الإثنين ، 02-04-2018 - 16:37:00



غزة 2 أبريل 2018 (وال) - استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين،
متأثرا بجراح أصيب بها عندما اطلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص
والغازات السامة على المتظاهرين الفلسطينيين لاحياء يوم الارص يوم الجمعة
الماضية .
وذكرت مصادر طبية بقطاع غزة أن الشهيد فارس الرقب يبلغ من العمر 29
عاما، استشهد بعد تعرضه لاصابة بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال
الاسرائيلي .
واضافت المصادر أنه عدد المصابين خلال المظاهرة بلغ اكثر من 1400
فلسطينيا بينهم 35 اصابتهم خطرة.

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