استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته بنيران إسرائيلية في مظاهرات يوم الارض الجمعة الماضي.





غزة 2 أبريل 2018 (وال) - استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين،

متأثرا بجراح أصيب بها عندما اطلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص

والغازات السامة على المتظاهرين الفلسطينيين لاحياء يوم الارص يوم الجمعة

الماضية .

وذكرت مصادر طبية بقطاع غزة أن الشهيد فارس الرقب يبلغ من العمر 29

عاما، استشهد بعد تعرضه لاصابة بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال

الاسرائيلي .

واضافت المصادر أنه عدد المصابين خلال المظاهرة بلغ اكثر من 1400

فلسطينيا بينهم 35 اصابتهم خطرة.