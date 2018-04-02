احياء لليوم العالمي للتخلص من مخلفات الحرب إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة تعلن أنها ستقوم بتفجير مخلفات الحرب بمنطقة ككلة الأربعاء القادم .

طرابلس 02 أبريل 2018 (وال) -احياء لليوم العالمي للتخلص من مخلفات الحرب أعلنت ادارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الاركان العامة أنها ستقوم بتفجير مخلفات الحرب من قذائف وذخيرة غير صالحة والتى تم تجميعها من مناطق مختلفة بجبل نفوسة . واوضحت الادارة في اعلان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ان عمليات التفجير ستتم بمنطقة ككلة يوم الاربعاء القادم الموافق 4 أبريل الجاري وذلك وفقا للاجراءات والقوانين المعمول بها .





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