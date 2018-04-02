إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة تعلن أنها ستقوم بتفجير مخلفات الحرب بمنطقة ككلة الأربعاء القادم .

طرابلس 02 أبريل 2018 (وال) -أعلنت ادارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الاركان العامة أنها ستقوم بتفجير مخلفات الحرب من قذائف وذخيرة غير صالحة والتى تم تجميعها من مناطق مختلفة بجبل نفوسة . واوضحت الادارة في اعلان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ان عمليات التفجير ستتم بمنطقة ككلة يوم الاربعاء القادم الموافق 4 أبريل الجاري وذلك وفقا للاجراءات والقوانين المعمول بها .





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