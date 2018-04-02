احباط تهريب أكثر من اربعة كيلو جرامات من المخدرات بمطار الملك عبد العزيز الدولي.





الرياض 2 ابريل 2018 (وال)- أعلن مصدر مسؤول بجمارك السعودية اليوم

الاثنين عن احباط ثلاث عمليات لتهريب أكثر من اربعة كيلو جرامات من مادة

المواد المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في الحقائب الخاصة بالمسافرين.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مدير عام جمرك المطار بندر الرحيلي، أنه

تم إحباط 2.253 كيلو جرام في العملية الأولى و1.253 كيلو جرام في العملية

الثانية ، أما في العملية الثالثة فتم إحباط 0.837 جراما من الكوكايين.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من ضبطت المخدرات

معهم .