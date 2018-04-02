الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي " محمد السلاك" يعلن في المؤتمر الصحفي الاسبوعي عن انطلاق عملية عسكرية بناء على اوامر القائد الاعلى للجيش الليبي تحت اسم "عاصفة الوطن" .



طرابلس 2 ابريل 2018 (وال)- أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي

" محمد السلاك" في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم الاثنين عن

انطلاق عملية عسكرية بناء على اوامر القائد الاعلى للجيش الليبي تحت اسم

"عاصفة الوطن" وذلك في اطار الحرص والحفاظ على امن الوطن والمواطن

وسعيا الى القضاء النهائي على بؤر الإرهاب .

وأكد السلاك في المؤتمر الذي عقده بالمركز الإعلامي برئاسة الوزراء ،

أن العملية التي تقودها قوة مكافحة الارهاب ، تبدأ من الأودية والشعاب

الممتدة من بوابة " الـ60 كيلو متر" شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن

بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن .

وأوضح " السلاك" أن قوة مكافحة الإرهاب التي تقود العملية أحاطت كافة

الجهات وطلبت تعاونها ،مؤكدة انها عملية عسكرية امنية تهدف لتتبع فلول

الدواعش والإرهابيين والتعامل مع الأهداف المحتملة.

واكد السلاك في المؤتمر الصحفي ان رئيس المجلس الرئاسي يجدد إدانته

للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية الجمعة

الماضي ، ويترحم على أرواح ضحايا و شهداء الواجب من العسكريين والمدنيين،

ويؤكد على الضرورة الماسة لتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.

واضاف أن رئيس المجلس الرئاسي يرحب ، بأي عمل يسهم في رأب الصدع بين

أبناء الوطن الواحد، ولاسيما الخطوات الأخيرة لتفعيل الصلح بين مصراته

والزنتان، ويحث على مزيد من الجهود البناءة نحو مصالحة وطنية شاملة في كل

أرجاء ليبيا، ويأمل أن تنعكس هذه الخطوة على باقي الملفات العالقة ، خاصة

ملف عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم.

واستعرض السلاك في المؤتمر الصحفي القرارات التي اصدرها المجلس الرئاسي

منتصف الاسبوع والتي من بينها قرار برفع مقابل منفعة الخدمة المنزلية

المعانة لذوي الاعاقة الى 450 دينارا وتمنح للمستحقين لها من ذوي الاعاقة

الذين يتطلب حالتهم خدمة شخص آخر .

والقرارًا بتشكيل لجنة لمعالجة عقود الإنشاءات المتأخرة والمتعثرة

للشركات الصينية والمشكلة برئاسة وزير التخطيط المفوض الطاهر الجهيمي

وعضوية أحمد العرادي عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويوسف بشير

عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومحمود عجاج عن جهاز تنفيذ

مشروعات الإسكان والمرافق وأحمد كرواد عن سوق الأوراق المالية وعادل

الجميل عن إدارة تنفيذ مشروع الطرق الحديدية وناصر بالنور عن ديوان

المحاسبة ومندوب عن المصرف المركزي.

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