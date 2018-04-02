بتعليمات من القائد الاعلى للجيش الليبي قوة مكافحة الارهاب تعلن انطلاق عملية "عاصفة وطن " .

طرابلس 02 ابريل 2018 (وال)- أعلنت قوة مكافحة الارهاب اليوم الاثنين في

البيان رقم (1) الذي اصدرته وتلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه أنه وبناءً على أوامر القائد الاعلى للجيش الليبي انطلقت " فجر اليوم الاثنين الموافق 02 ابريل 2018 عملية " عاصفة وطن " بالتعاون مع السلاح الجوي الليبي وذلك في اطار الحرص والحفاظ على أمن الوطن والمواطن ، وسعيا الى القضاء النهائي على كافة البؤر الارهابية ومتابعة فلولها وذلك بالاودية والشعاب الممتدة من بوابة 60 كيلو متر شرق مدينة مصراته وحتى ضواحي مدن بني وليد ، ترهونة ، مسلاته ، الخمس و زليتن تحت أمرة وقيادة قوة مكافحة الارهاب .

واذ تحيط القوة كافة الجهات علما بالعملية وتطلب تعاونها فإنها تؤكد انها عملية عسكرية أمنية تهدف لتتبع فلول الدواعش والارهابيين والتعامل مع كافة الاهداف المحتملة واتخاذ مايلزم من اجراءات بشأنها وسوف تصدر بيانات لاحقة عن العملية .



"قوة مكافحة الارهاب "



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